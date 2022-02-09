Кузнецов с передачи Овечкина забросил свою 15-ю шайбу в сезоне

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». После второго периода счет 3:3.

Кузнецов отличился на 36-й минуте, забросив третью шайбу столичной команды. Его ассистентами выступили Александр Овечкин и Джон Карлсон.

Kuzy PPG scoarrrrr pic.twitter.com/AH5udMcBlm — Washington Capitals (@Capitals) February 9, 2022

Кузнецов записал на свой счет 15-ю шайбу в текущем сезоне. Всего он набрал 46 (15+31) очков в 45 встречах. Овечкин заработал свое 59-е (29+30) очко в 47 встречах регулярного сезона. 36-летний россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

Ранее агент Алексей Дементьев поделился мыслями об игре Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Я не думаю, что вопрос старения применим к Овечкину. Он профессионально относится к себе, своему телу и подготовке к матчам. Нужно порадоваться за других игроков, которые воспринимают результаты Александра как ориентир для своих достижений», — сказал Дементьев.