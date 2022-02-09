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Форвард «Рубина» Лисакович назвал лучших футболистов РПЛ

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РИА Новости

Белорусский форвард казанского «Рубина» Виталий Лисакович, ранее выступавший за московский «Локомотив», назвал лучшего футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Азмун — забивает много важных мячей и всегда становится чемпионом. Назвал бы Дзюбу, но в последнее время что-то он начал играть в другой футбол.

Я бы отметил Хвичу, но ему статистики не хватает. Он хорош. Ему нужно чуть помощи от партнеров.

Кто впечатлил в «Локомотиве»? Чорлука. Человек знает все. Такой игрок на опыте. Когда он был в команде, было легко. Гильерме тоже такой — очень хороший, топ-вратарь. И как человек тоже топ. Бару (Дмитрия Баринова. — «Газета.Ru») бы отметил. Он уже капитан, становится лидером, выходит на первый план. Он там самый опытный, мы с ним в хороших отношениях», — приводит слова Лисаковича «СЭ».

«Рубин» после 18 туров занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка.

Ранее бывший форвард «Рубина» Джордже Деспотович в прямом эфире Instagram негативно высказался о столице Татарстана, где прожил полтора года за время выступления за клуб.

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Футбол. Чемпионат России
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