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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Тренер сборной Украины по мини-футболу объяснил, почему он против натурализации

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Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко заявил, что национальная команда не планирует натурализацию иностранных футболистов.

«Это неуважение к собственным игрокам. Мы воспитываем молодежь, которая должна понимать, что сможет сыграть за сборную. Может быть, натурализованные игроки и могут принести какой-то быстрый результат на отдельных турнирах, но это не гарантия того, что ты будешь побеждать. Поэтому этот вопрос мы не рассматриваем», — приводит слова специалиста Sport.ua.

Украинцы на прошедшем с 19 января по 6 февраля чемпионате Европы заняли четвертое место. В полуфинале подопечные Косенко уступили сборной России со счетом 2:3, а в матче за третье место разгромно проиграли испанцам (1:4).

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Португалии (2:4) в финальном матче чемпионата Европы. Таким образом португальцы оформили свое второе европейское чемпионство подряд.

На прошлом Евро сборная России стала обладателем бронзовых наград, в матче за третье место переиграв Казахстан 1:0.

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