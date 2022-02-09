Аргентинский форвард объяснил причину ухода из «Спартака»

Аргентинский форвард испанского «Эльче» Эсекьель Понсе, арендованный у московского «Спартака», рассказал, почему решил сменить клубную прописку.

«Я был очень воодушевлен, когда президент «Эльче» рассказал мне о такой возможности. Я хотел продолжить карьеру в проекте, где мог бы прогрессировать дальше. Мне было нужно сделать шаг вперед. Я хочу выступать на высоком уровне.

Мои личные цели будут достигнуты, если клуб сможет решить свои задачи. Я собираюсь сделать все, чтобы «Эльче» остался в Примере», — приводит слова Понсе Marca.

Испанский клуб после 23 туров располагается на 14-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Понсе принял участие в семи матчах, в которых ему удалось забить четыре мяча и сделать одну результативную передачу.

В этом розыгрыше Лиги Европы Понсе провел две встречи, не сумев отметиться результативными действиями. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет €7 млн.

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