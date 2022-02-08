Овечкин рассказал, как перенес коронавирус

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как он перенес коронавирус. Сообщалось, что российский нападающий перенес заболевание бессимптомно.

«Был сложный период, особенно для моей супруги. Но таковы правила, ничего не поделаешь. У меня было пять дней отдыха, мне удалось отдохнуть, и я отлично себя чувствую. В этом месяце нам предстоит провести не так много матчей. У нас будет достаточно много выходных. Так что пришло время поработать над своей физической формой», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Отмечается, что сегодня, 8 февраля, хоккеист получил разрешение присоединиться к команде и возобновить тренировки в общей группе.

Из-за коронавируса Овечкин пропустил Матч звезд НХЛ. Стоит отметить, что россиянин отказался от участия в Матче звезд в 2019 и 2020 годах.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. 36-летний россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в сезоне 2012/13 он играл за московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что Овечкин сдал отрицательный тест на коронавирус и возобновил тренировки.