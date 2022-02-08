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УЕФА назначил инспектора для расследования поведения болельщиков на матче Россия — Украина

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Оливер Хардт, РФС

УЕФА в ответ на требование Российского футбольного союза (РФС) открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу назначил инспектора по этике и дисциплине, который тщательно разберет произошедшее.

Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера, в том числе и содержащие призывы к убийству российских граждан.

Сборная России одержала победу со счетом 3:2 и вышла в финале чемпионата Европы. У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина. На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

Позже российская команда проиграла в финале сборной Португалии со счетом 2:4, ведя в счете 2:0. Украина проиграла матч за третье место Испании со счетом 1:4.

Ранее в Госдуме отреагировали на поведение украинских фанатов в матче с Россией.

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