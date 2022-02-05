«Невыразимое хамство»: в Госдуме отреагировали на поведение украинских фанатов в матче с Россией

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал невыразимым хамством поведение украинских болельщиков на полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу против команды России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Вчера было невыразимое хамство со стороны украинских болельщиков. Многие из них приехали туда не ради спорта, а ради политики. Может, их как-то специально отобрали и послали самых безголовых. Они срывали спортивное мероприятие, мешали своим же. Мало того, что себя идиотами показали, еще и команде поддержу не оказали. Мне очень жаль украинских игроков, потому что болельщики оказались у них просто настоящим дерьмом.», — сказал Милонов.

Сборная России одержала победу со счетом 3:2.

Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера.

У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о поведении украинских фанатов.