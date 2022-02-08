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Агент: вопрос старения не применим к Овечкину

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Официальный сайт НХЛ

Агент Алексей Дементьев поделился мыслями об игре нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиге. Его слова передает Sport24.

«Я не думаю, что вопрос старения применим к Овечкину. Он профессионально относится к себе, своему телу и подготовке к матчам. Нужно порадоваться за других игроков, которые воспринимают результаты Александра как ориентир для своих достижений», — сказал Дементьев.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. В споре снайперов россиянин занимает четвертое место. В списке бомбардиров нападающий занимает пятое место.

36-летний россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в сезоне 2012/13 он играл за московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюз обогнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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