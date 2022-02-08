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Черчесов: никакой информации о сборной России тренеру сборной Польши я бы не дал

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Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что не проводил встречу с тренером сборной Польши Чеславом Михневичем. Слова Черчесова передает «Спорт-Экспресс».

«Я с Чеславом хорошо знаком. Поздравил его с назначением, пару месяцев назад виделся с ним. Если же кого-то интересует, состоялся ли между нами разговор про сборные, то такого не было — Чеслав, собственно, сам об этом в одном интервью говорил. Потому что это нехорошо, некорректно. Тем более никакой информации я бы не дал», — сказал Черчесов.

Напомним, сборная Польши в декабре рассталась со своим главным тренером — португальцем Паулу Соузой — который не проработал в команде и года.

Матч Россия — Польша состоится 24 марта в «Лужниках». Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее Черчесов выразил мнение, что у Михневича есть советники в России.

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