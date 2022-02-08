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Мэттьюз обогнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ

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Washington Capitals/Instagram

Нападающий «Торонто Мэйпл Ливз» Остон Мэттьюз оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против »Каролины Харрикейнз». На момент публикации новости идет второй период, счет 2:2.

Таким образом, Мэттьюз теперь имеет в своем активе 30 заброшенных шайб. По этому показателю он теперь занимает третье место, сдвинув на четвертую позицию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, на счету которого 29 голов. Возглавляет снайперскую гонку форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер (33). На втором месте идет нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Лион Драйзайтль (32).

36-летний россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в сезоне 2012/13 он играл за московское «Динамо».

Ранее чешский нападающий «Аризоны» Дмитрий Яшкин дал характеристику Александру Овечкину и ответил на вопрос, что делает его великим.

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Хоккей. НХЛ
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