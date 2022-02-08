Новичок ЦСКА рассказал о сложностях в адаптации в российском клубе

Новоиспеченный футболист ЦСКА Хесус Медина рассказал об адаптации в московском клубе. Его слова передает пресс-служба армейского клуба.

«Футбол везде одинаковый. В этом нет никакой тайны. Единственное, что вызывает сложности — это русский язык. Стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы не чувствовать себя оторванным от команды», — сказал Медина.

Медина стал игроком ЦСКА в январе этого года. Контракт парагвайца с российским клубом рассчитан до лета 2025 года. Игрок дебютировал за сборную Парагвая в 2017 году в товарищеском матче со сборной Мексики. Эта игра так и осталась для 24-летнего полузащитника единственной в майке своей национальной команды.

Ранее директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему клуб отказался отпускать Медину в национальную сборную своей страны.