Стало известно, какое прозвище у Кокорина в «Фиорентине»

Полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура рассказал, какие прозвища носят его одноклубники. Слова хавбека передает La Nazione.

«Терзич – Балканский бразилец. Настасич – Стена. Дункан – Вездесущий. Одриосолу называем Усэйном Болтом. Розати – Решетка. А Кокорин – Бомбардировщик», — сказал Бонавентура.

Накануне «Фиорентина» включила российского нападающего Александра Кокорина в заявку команды на вторую часть сезона чемпионата Италии. При этом руководство итальянской команды будет продолжать переговоры с российским игроком о прекращении сотрудничества. Отмечается, что 30-летний нападающий получит компенсацию за досрочное расторжение.

Ранее сообщалось, что клуб пытается продать игрока, но предложений, которые бы устроили «Фиорентину», не поступило.

Зимой 2021 года Кокорин перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину». В этом сезоне он пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

Ранее экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал включение Кокорина в заявку «Фиорентины».