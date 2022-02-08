Отец Малкина рассказал о звездной болезни сына

Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, заявил, что его сын в определенный период испытывал звездную болезнь. Его слова передает Sport24.

«Звездная болезнь ведь многих игроков сгубила. Думаю, у него в определенный момент она тоже присутствовала, но кто-то из старших хоккеистов вовремя привел его в чувства. Как проявлялась звездная болезнь? Уже не помню. Может, были какие-то незначительные моменты», — сказал Владимир Малкин.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Малкин принял участие в 12 матчах, в которых ему удалось забросить пять шайб и сделать восемь результативных передач. Отметим, что Евгений пропустил первую половину сезона из-за перенесенной летом операции на колене.

Ранее Евгений Малкин поделился мыслями о своих игровых кондициях.