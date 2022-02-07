Джикия: если бы я и Левандовски играли один на один, то я бы не приехал

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия поделился ожиданиями от стыкового матча к чемпионату мира по футболу против Польши, передает «Чемпионат.com».

«Перед Бельгией спрашивали, как сдержать Лукаку, теперь про Роберта. Мы же не один на один выйдем играть. Если бы я и Левандовски играли один на один, то на матч я бы не приехал», — сказал Джикия.

Матч Россия — Польша состоится 24 марта в «Лужниках». Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о решении болельщиков бойкотировать игры из-за введения FAN ID.

«Если честно, я не совсем понимаю, приняли ли решение. Посмотрим, как будет, потому что все это еще обсуждается. А что касается наших болельщиков, я хочу, чтобы они были на стадионе», — заявил Джикия.