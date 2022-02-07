Игрок сборной России извинился за поражение в финале ЧЕ по мини-футболу

Игрок сборной России по мини-футболу Андрей Афанасьев извинился перед болельщиками за поражение от команды Португалии в финальном матче чемпионата Европы.

«Второе место для всех болельщиков уже считается провалом. Мы не выигрывали чемпионат Европы 23 года и хотели эту традицию прервать. Жили с этой мыслью месяц, вкалывали. Мне вкатываться в турнир было тяжело, первые две игры не было сил. На полуфинал и финал силы появились.

Я просто видел, как ребята работают, на каких скоростях. Спасибо всем болельщикам, спасибо за поддержку, извините, что так получилось, но на данный момент это так. Мы старались, ребята оставили себя полностью на этом поле», — цитирует игрока сайт Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

Напомним, 6 февраля россияне уступили в очередном финале чемпионата Европы сборной Португалии. Футболисты национальной команды не смогли удержать преимущество в два мяча. Таким образом португальцы оформили свое второе европейское чемпионство подряд. В матче за третье место Испания оказалась сильнее сборной Украины (4:1).

На прошлом континентальном турнире сборная России стала обладателем бронзовых наград, в матче за третье место переиграв Казахстан 1:0.

Ранее глава АМФР Эмиль Алиев назвал виновника поражения России в финале ЧЕ.