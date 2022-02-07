Уткин назвал Кубок Африки чудовищным турниром

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о финале Кубка африканских наций, в котором сборная Сенегала обыграла Египет.

Основное и дополнительное время закончилось без забитых мячей, в серии пенальти сильнее оказались сенегальцы — 4:2. Это первый Кубок Африки в истории страны.

«Тяжкое испытание ровно столько раз, сколько смотрел – финал Кубка Африки.

Просто удивительно, как можно разными командами с большими игроками играть из года в год финалы так, словно третий час надо есть картошку без всего и не останавливаясь.

Чудовищный турнир», – написал журналист в Telegram-канале.

Египтяне остаются на первом месте по количеству побед в турнире. Они побеждали в нем семь раз.

Кубок африканских наций прошел с 9 января по 6 февраля. Предыдущим победителем турнира является национальная команда Алжира, которая в решающем матче прошлого розыгрыша обыграла сборную Сенегала со счетом 1:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что как минимум семь человек погибли во время давки на матче между сборными Камеруна и Коморских островов в 1/8 финала Кубка африканских наций.