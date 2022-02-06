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Тренер сборной России по мини-футболу может покинуть свой пост после серебра на ЧЕ

Президент АМФР заявил о возможных переменах на тренерском посту в сборной России

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев рассказал о перспективах главного тренера национальной сборной остаться на своей должности.

«Контракт у Скоровича заканчивается. И мы будем обсуждать дальнейшее сотрудничество и дальнейшую судьбу сборной. Сергей Леонидович сделал очень многое для нашей сборной. Не хочется говорить по горячим следам, но перемены возможны», — передает слова Алиева «Матч ТВ».

Скорович возглавил сборную России по мини-футболу в 2009 году. За это время россияне четыре раза выходили в финал чемпионатов Европы и столько же раз уступали в самом главном матче турнира. В 2016 году национальная команда под его руководством стала вице-чемпионом мира, что является лучшим достижением в истории мини-футбола России.

Сегодня россияне уступили в очередном финале чемпионата Европы сборной Португалии. Футболисты национальной команды не смогли удержать преимущество в два мяча. Таким образом португальцы оформили свое второе европейское чемпионство подряд. В матче за третье место Испания оказалась сильнее сборной Украины (4:1).

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал результат финального матча чемпионата Европы между Португалией и Россией.

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