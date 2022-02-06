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Свищев о финале ЧЕ по мини-футболу: и здесь играли будто через Дзюбу

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Федор Успенский/ «Спорт-Экспресс»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал результаты чемпионата Европы по мини-футболу, в котором сборная России завоевала серебряные медали.

«Игра была красивой и драматичной. Ситуация по ходу матча быстро менялась. В первом тайме уже держали кубок в руках. В конце подустали и выносили мяч через большого форварда. Как сборная по футболу, и здесь играли будто через Дзюбу. Нам бы еще классику подтянуть, было бы замечательно», — передает слова Свищева «Чемпионат».

Сегодня сборная России в финальном матче уступила Португалии со счетом 3:2. К 13-й минуте россияне вели 2:0, но в концовке встречи упустили победу.

Таким образом португальцы оформили свое второе европейское чемпионство подряд. В матче за третье место Испания оказалась сильнее сборной Украины (4:1).

На пути к финалу сборная России одолела Словакию, Хорватию, Польшу и Грузию. В полуфинальном матче россияне одержали верх над Украиной. После этой встречи Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и потребовал провести расследование поведения украинских болельщиков, скандировавших оскорбительные выражения в адрес российских футболистов.

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