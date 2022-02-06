Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Русснефть» опровергла статью о причине выхода британского лорда... 22:46
Юдин о Кузьменко: в хоккейной сборной России явно задвигают сильнейших 22:37
В ЕС заявили о росте цен на газ в десять раз 22:24
В США заявили, что «Северный поток — 2» не будет работать еще... 22:18
Свищев о финале ЧЕ по мини-футболу: и здесь играли будто через Дзюбу 22:16
Команда Черчесова проиграла 2 из 3 матчей и потеряла лидерство 22:00
Лукашенко рассказал, что Путин обещал присвоить ему звание полковника 22:00
Названы шесть кожных симптомов «омикрона», которые могут долго не проходить 21:52
Генерал ВСУ пожаловался на дефицит боеприпасов и топлива в украинской армии 21:44
Сборная России уступила в финале ЧЕ по мини-футболу 21:34
Бесплатная ставка 2000 р.

Чешский хоккеист «Аризоны» объяснил, почему Овечкин является великим

Яшкин об Овечкине: сейчас в нем желания еще больше, чем когда он был моложе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Чешский нападающий «Аризоны» Дмитрий Яшкин дал характеристику россиянину Александру Овечкину и ответил на вопрос, что делает его великим.

«Потому что он большой мастер, у него самое сильное голевое чутье из всех хоккеистов. Он просто делает свое дело от всей души и сердца, выкладываясь по полной. Поэтому он великий. Талант есть талант, но его надо уметь правильно использовать, и он умеет. Сейчас в нем желания еще больше, чем когда он был моложе. Это заслуживает уважения», — цитирует Яшкина Sports.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. В споре снайперов россиянин занимает третье место, уступая Крису Крайдеру (33 заброшенные шайбы) и Леону Драйзайтлю (32). В споре бомбардиров нападающий занимает пятое место.

36-летний россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в сезоне 2012/13 он играл за московское «Динамо».

Ранее одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов рассказал о своей мечте, быть рядом с ним в момент, когда он забьет «тот самый гол».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть