Чешский хоккеист «Аризоны» объяснил, почему Овечкин является великим

Чешский нападающий «Аризоны» Дмитрий Яшкин дал характеристику россиянину Александру Овечкину и ответил на вопрос, что делает его великим.

«Потому что он большой мастер, у него самое сильное голевое чутье из всех хоккеистов. Он просто делает свое дело от всей души и сердца, выкладываясь по полной. Поэтому он великий. Талант есть талант, но его надо уметь правильно использовать, и он умеет. Сейчас в нем желания еще больше, чем когда он был моложе. Это заслуживает уважения», — цитирует Яшкина Sports.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. В споре снайперов россиянин занимает третье место, уступая Крису Крайдеру (33 заброшенные шайбы) и Леону Драйзайтлю (32). В споре бомбардиров нападающий занимает пятое место.

36-летний россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в сезоне 2012/13 он играл за московское «Динамо».

Ранее одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов рассказал о своей мечте, быть рядом с ним в момент, когда он забьет «тот самый гол».