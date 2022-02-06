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Хоккеист Толчинский рассказал, за кого из теннисистов болеет больше всего

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Reuters / Global Look Press

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский ответил на вопрос, за кого из теннисистов болеет больше всего.

«Больше всего болею за Аслана Карацева. Просто кайфую от его игры. В теннисе у Роджера Федерера техника прямо как из учебника. И вот Карацев тоже играет именно так, очень правильно.

В Туре на самом деле сразу видно, кто копировал технику Федерера. Тот же Григор Димитров, например. Так вот Карацев, по мне, очень техничный. И он играет в такой атакующий теннис всегда, не отсиживается в обороне, старается быстро завершить розыгрыш. Это всегда очень интересно смотреть. Мощный, атакующий теннис.

Медведев? У него своеобразная техника, конечно (смеется). Что про него сказать? Он молодец, что достиг таких вершин, обыгрывает почти всех. Радуешься всегда за него, как за россиянина. Но именно матчи мне его не так нравятся, Карацева я смотрю чаще», — сказал хоккеист «Газете.Ru».

25-летний Медведев снялся с турнира в Роттердаме после того, как дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Стоит отметить, что успех на турнире в Роттердаме вывел бы Медведева на первое место в рейтинге ATP.

Ранее Медведев выложил в Twitter совместные фотографии с автогонщиками Даниилом Квятом и Александром Албоном.

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