Хоккеист Толчинский рассказал, почему вернулся в Россию после шести лет в Северной Америке

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал, почему вернулся в Россию после выступлений в Северной Америке.

Летом 2018-го года россиянин вернулся в ЦСКА после выступлений за клубы «Су-Сент-Мэри Грейхаундс» (Хоккейной лиги Онтарио (ОХЛ)), «Шарлотт Чекерз» (Американская хоккейная лига (АХЛ)) и «Каролина Харрикейнз» (Национальная хокейная лига (НХЛ)).

«Почему вернулся? Было понятно, что на данном этапе жизни в то время ловить было нечего. Даже если меня вызывали, это были последние игры сезона, ничего уже не решавшие. После первого сезона, когда летел в Америку, думал, что у меня есть хороший шанс закрепиться. Но второй сезон в АХЛ я провел не очень удачно, и на третий меня даже не вызывали в НХЛ. Уже было все понятно...

Что говорили в клубе? Да там ничего не будут говорить. Понятно, что помимо тебя таких же 25 игроков, которые тоже хотят попасть в НХЛ. Если ты будешь хорошо играть, тебя поднимут или будут за тобой смотреть. А если ты средне играешь, то никто с тобой возиться не станет», — сказал Толчинский «Газете.Ru».

Ранее Толчинский назвал самого принципиального соперника.