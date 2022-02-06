Хоккеист Сергей Толчинский назвал самого принципиального соперника

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, кто для него самый принципиальный соперник.

«С ЦСКА у меня, конечно, всегда принципиальная игра, хочется доказать...

Задели ли меня слова Игоря Есмантовича (президент ЦСКА после ухода Толчинского сказал, что он не заслуживает денег, которые просит. — «Газета.Ru»)? Да. Вся ситуация была странной. Вроде сезон хорошо отыграл, а во мне не увидели игрока ЦСКА, сильного хоккеиста, сказали, что я недостоин какого-то контракта. Конечно, это задело тогда.

На ЦСКА всегда была мотивация, хотелось доказать в этих матчах. И в Кубке Гагарина у меня просто был дополнительный заряд.

Ну и сейчас все еще эти матчи остаются особенными, хотя все уже устаканилось, отношусь к той ситуации спокойно, но все же игры против ЦСКА остаются немного особенными», — сказал спортсмен.

Толчинский был признан MVP последнего Кубка Гагарина, но не попал в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

Ранее Сергей Толчинский рассказал, как относится к остановке сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) из-за коронавируса.