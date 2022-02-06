Жиру о Матче звезд НХЛ: Кузнецов просто пугал оппонентов, никогда его таким не видел

Капитан «Филадельфии Флайерз» и Столичного дивизиона Клод Жиру высказался об игре российского нападающего Евгения Кузнецова. Его слова передает официальный сайт НХЛ.

«В такой игре приятно участвовать, и, как мне кажется, за ней приятно наблюдать болельщикам. Причина нашей победы? Это все подготовка! А если серьезно, то я сам удивился, какой у ребят был настрой. Особенно у Кузи. Он просто пугал оппонентов на точке вбрасывания. Я его никогда таким не видел в регулярном чемпионате!» – сказал Жиру.

Напомним, Столичный дивизион победила в турнире Матча звезд НХЛ. В финале команда одержала победу над сборной Центрального со счетом 5:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Кузнецов, Клод Жиру (дубль), Крис Крайдер и Джек Хьюз. За сборную Центрального дивизиона забили Назим Кадри, Джо Павелски и Клейтон Келлер.

В полуфинале с Тихоокеанским дивизионом «столичные» одержали победу со счетом 6:4.

Ранее сообщалось, что Жиру признан самым ценным хоккеистом Матча звезд НХЛ.