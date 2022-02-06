Самый ценный игрок Матча звезд НХЛ получил в подарок автомобиль

Канадский нападающий Клод Жиру признан самым ценным хоккеистом Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капитан Столичного дивизиона за две укороченные встречи набрал 4 (3+1) очка. В виде главного приза он получил новый автомобиль.

Напомним, Столичный дивизион победила в турнире Матча звезд НХЛ. В финале команда одержала победу над сборной Центрального со счетом 5:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Кузнецов, Клод Жиру (дубль), Крис Крайдер и Джек Хьюз. За сборную Центрального дивизиона забили Назим Кадри, Джо Павелски и Клейтон Келлер.

В полуфинале с Тихоокеанским дивизионом «столичные» одержали победу со счетом 6:4.

В нынешнем сезоне НХЛ Жиру провел 42 матча, в которых ему удалось забить 16 шайб и отдать 19 результативных передач.

Ранее тренер Столичного дивизиона Род Бриндамор лестно высказался о выступлении российского форварда Евгения Кузнецова на Матче звезд НХЛ.