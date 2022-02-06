Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Метеоролог объяснил причину аномальных снегопадов в России 07:29
Только украинцы не встали после выступления Валиевой на Олимпиаде в Пекине 07:16
Орбита МКС будет скорректирована 07:15
Валиева: очень приятно, что американцы аплодировали мне стоя 06:52
Фигуристка Чен о выступлении Валиевой: я могу только мечтать о таком, мне такое... 06:47
В США рассказали о сценарии возможного начала конфликта между Россией и... 06:47
ООН раскрыла планы КНДР по ядерному оружию 06:36
В Киеве раскритиковали Зеленского из-за покупки российского газа 06:30
Валиева выиграла короткую программу командного турнира на Олимпиаде в Пекине 06:22
Джонсон решил компенсировать массовые увольнения своего окружения 06:10
Бесплатная ставка 2000 р.

Самый ценный игрок Матча звезд НХЛ получил в подарок автомобиль

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Канадский нападающий Клод Жиру признан самым ценным хоккеистом Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капитан Столичного дивизиона за две укороченные встречи набрал 4 (3+1) очка. В виде главного приза он получил новый автомобиль.

Напомним, Столичный дивизион победила в турнире Матча звезд НХЛ. В финале команда одержала победу над сборной Центрального со счетом 5:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Кузнецов, Клод Жиру (дубль), Крис Крайдер и Джек Хьюз. За сборную Центрального дивизиона забили Назим Кадри, Джо Павелски и Клейтон Келлер.

В полуфинале с Тихоокеанским дивизионом «столичные» одержали победу со счетом 6:4.

В нынешнем сезоне НХЛ Жиру провел 42 матча, в которых ему удалось забить 16 шайб и отдать 19 результативных передач.

Ранее тренер Столичного дивизиона Род Бриндамор лестно высказался о выступлении российского форварда Евгения Кузнецова на Матче звезд НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть