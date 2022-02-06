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Бриндамор: Кузнецов меня шокировал больше всех на Матче звезд

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Тренер Столичного дивизиона Род Бриндамор лестно высказался о выступлении российского форварда Евгения Кузнецова на Матче звезд НХЛ. Его слова передает официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Кузнецов меня вообще шокировал больше всех. Парень в первой игре забил в стартовой смене, во второй сделал то же самое, потом пахал в защите и при этом с его лица ни на секунду не сходила улыбка. Думаю, это и стало залогом нашей победы: ребята развлекались, но в то же время стремились добиться результата», — сказал Бриндамор.

Напомним, команда Кузнецова победила в турнире Матча звезд НХЛ. В финале команда Столичного дивизиона одержала победу над сборной Центрального со счетом 5:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Кузнецов, Клод Жиру (дубль), Крис Крайдер и Джек Хьюз. За сборную Центрального дивизиона забили Назим Кадри, Джо Павелски и Клейтон Келлер.

Ранее Кузнецов рассказал о реакции людей в России на то, что он часто улыбается.

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Хоккей. НХЛ
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