В Англии болельщика задержали за то, что он оставил ребенка в отеле и праздновал победу над «МЮ»

Болельщик «Мидлсбро» был арестован полицией Стретфорда после победы его команды в Кубке Англии над »Манчестер Юнайтед». Об этом сотрудники полиции сообщают в своем Twitter.

Сообщается, что фанат был арестован за то, что оставил своего 11-летнего ребенка в отеле и отравился праздновать победу своей команды. Полицейские присмотрели за мальчиком до момента, пока не пришла его мать.

Отметим, что в Англии пренебрежение обязанностями по уходу за зависимым лицом рассматривается как форма насилия над ним.

Напомним, что «Мидлсбро» одержал победу в серии пенальти со счетом 8:7. Основное время завершилось ничейным результатом — 1:1. Отметим, что форвард Криштиану Роналду не сумел реализовать 11-метровый удар в основное время.

Ранее сообщалось, что нападающему «Манчестер Юнайтед» Мэйсону Гринвуду вменяют изнасилование и угрозы убийством.