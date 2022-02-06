Стала известна официальная дата реванша между Петром Яном и Стерлингом

Обладатель временного пояса Петр Ян и чемпион легчайшего веса Алджэмейн Стерлинг проведут поединок на турнире UFC 273. Об этом сообщил промоушн в своем официальном аккаунте в Instagram.

Турнир пройдет 10 апреля.

Ян уже встречался со Стерлингом в марте 2021 года и проиграл ему чемпионский пояс из-за дисквалификации. В четвертом раунде он нанес американцу запрещенный удар, в результате чего ему присудили поражение и лишили титула. Звание временного чемпиона UFC Петр завоевал, победив в октябре американца Кори Сандхэгена единогласным решением судей.

Свой последний бой Ян провел 30 октября против Кори Сэндхагена в рамках UFC 267 и одержал победу единогласным решением судей.

Россиянин занимает девятую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Ранее Стерлинг в своем Instagram высказался о превью к его титульному поединку против Петра Яна, на котором россиянин изображен с временным поясом промоушена.