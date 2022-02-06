Тренер «Базеля» рассказал, когда Чалов сможет дебютировать за клуб

Главный тренер «Базеля» Патрик Рамен рассказал, когда арендованный у ЦСКА нападающий Федор Чалов сможет дебютировать за швейцарский клуб. Его слова передает Tagblatt.

«Не исключаю, что он сможет выйти на поле 6 февраля в матче против «Сьона». Чалов — очень подвижный футболист. Он быстро уходит вглубь и хорош в качестве столба в атаке. Мы говорим с ним на английском. Он — жизнерадостный парень, очень открытый, партнеры по команде его хорошо приняли. Он находится в хорошей физической форме и может играть», — сказал тренер.

Арендное соглашение заключено до конца нынешнего сезона. Также известно, что у «Базеля» нет опции выкупа — по окончании аренды Чалов вернется в Москву.

В текущем розыгрыше чемпионата Швейцарии «Базель» занимает вторую строчку в турнирной таблице. Также команда продолжает борьбу в еврокубках — в марте ей предстоят игры 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) 23-летний форвард провел 16 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее журналист и блогер Василий Уткин поделился мыслями переходе Чалова в «Базель».