Форвард «Вашингтона» Кузнецов: в России думают, что я глупый

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, принявший участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги, рассказал о реакции людей в России на то, что он часто улыбается. Его слова передает The Washington Post.

«В России люди в основном серьезные, мало кто улыбается. Из-за моей улыбки люди думают, что я глупый, но все наоборот. Неважно, что происходит, неважно, кто вокруг – нужно воздействовать на окружающих своей улыбкой. Мне кажется, когда ты улыбаешься и наслаждаешься своей жизнью, это влияет на людей. Если ты улыбаешься, тебя самого всегда будут окружать улыбки», – сказал Кузнецов.

Напомним, команда Кузнецова победила в турнире Матча звезд НХЛ. В финале команда Столичного дивизиона одержала победу над сборной Центрального со счетом 5:3.

В нынешнем сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 44 встречах, в которых ему удалось забросить 14 шайб и отдать 45 результативных передач.