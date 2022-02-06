Украинский боец проиграл дебютный поединок в UFC из-за жуткой травмы

Украинский боец смешанных единоборств Денис Бондарь потерпел поражение от канадца Малкольма Гордона в своем дебютном поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC),

Встреча была остановлена уже на 82-й секунде. Канадец бросил Бондаря через бедро и тот неудачно оперевшись на левую руку получил тяжелую травму руки, из-за чего не смог сигнализировать о своей сдаче стуком по октагону, поэтому ему пришлось сказать об этом.

В профессиональной карьере Бондарь одержал 14 побед и потерпел три поражения. Канадский боец имеет рекорд 13-5.

В главном поединке UFC Fight Night 200 встретятся Джек Херманссон и Шон Стриклэнд. Турнир проходит в Лас-Вегасе.

Ранее Бондарь поделился мнением о ситуации с запретом на использование русского языка для своих соотечественников на Олимпийских играх — 2022.