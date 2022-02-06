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Команда Кузнецова победила в турнире Матча звезд НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

В полуфинале Матча звезд Национальной хоккейной лиги команда Столичного дивизиона одержала победу над сборной Центрального со счетом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Кузнецов, Клод Жиру (дубль), Крис Крайдер и Джек Хьюз. За сборную Центрального дивизиона забили Назим Кадри, Джо Павелски и Клейтон Келлер.

Накануне Столичный дивизион в полуфинале обыграл Тихоокеанский со счетом 6:4. Центральный дивизион в другом полуфинале одолел Атлантический (8:5).

Каждый из матчей проводился в формате двух периодов по 10 минут.

Напомним, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкин не смог принять участие в мероприятии из-за положительного теста на коронавирус. Его заменил одноклубник Том Уилсон.

Ранее голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, комментируя отсутствие Овечкина на Матче звезд, отшутился, что ему не придется отражать броски капитана столичной команды.

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