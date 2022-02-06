Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 5,3 02:58
Биолог рассказал, как COVID-19 может состарить 02:52
Команда Кузнецова победила в турнире Матча звезд НХЛ 02:45
На Украине отреагировали на конфликт Губерниева с украинским журналистом 02:36
На протестах против анти-коронавирусных мер в Канаде появились первые жертвы 02:31
Врач рассказал, как с помощью душа «прочистить» артерии 02:27
Каминский объяснил ошибку Латыпова на финише смешанной эстафеты на ОИ-2022 02:22
Россиянам рассказали о вреде популярных «полезных» продуктов 01:58
Елизавета II назвала преемницу на посту королевы Великобритании 01:58
Перуанский премьер подал в отставку сразу после назначения из-за давления СМИ 01:45
Бесплатная ставка 2000 р.

Ротенберг прокомментировал решение КХЛ не доигрывать сезон

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о том, что Континентальная хоккейная лига приняла решение не доигрывать регулярный сезон. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мне сложно прокомментировать эту новость. Мне пока официально никто ничего не объявлял. Мы мониторим информацию по этому поводу каждый день. Ждем заявление от КХЛ, какие будут дальнейшие действия. Потом уже можно будет что-то подробно обсуждать», – сказал Ротенберг.

16 команд будут распределены по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Плей-офф стартует 1 марта.

Напомним, 15 января КХЛ приостановила регулярный чемпионат из-за резкого роста зараженных коронавирусом. Национальная хоккейная лига (НХЛ) в декабре прошлого года также приостанавливала свой чемпионат из-за пандемии. Из-за роста числа заболевших игроков был перенесен и молодежный чемпионат мира.

Ранее спортивный комментатор Сергей Гимаев-младший раскритиковал решение руководства КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть