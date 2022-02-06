Ротенберг прокомментировал решение КХЛ не доигрывать сезон

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о том, что Континентальная хоккейная лига приняла решение не доигрывать регулярный сезон. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мне сложно прокомментировать эту новость. Мне пока официально никто ничего не объявлял. Мы мониторим информацию по этому поводу каждый день. Ждем заявление от КХЛ, какие будут дальнейшие действия. Потом уже можно будет что-то подробно обсуждать», – сказал Ротенберг.

16 команд будут распределены по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Плей-офф стартует 1 марта.

Напомним, 15 января КХЛ приостановила регулярный чемпионат из-за резкого роста зараженных коронавирусом. Национальная хоккейная лига (НХЛ) в декабре прошлого года также приостанавливала свой чемпионат из-за пандемии. Из-за роста числа заболевших игроков был перенесен и молодежный чемпионат мира.

Ранее спортивный комментатор Сергей Гимаев-младший раскритиковал решение руководства КХЛ.