Лихачев оценил шансы сборной России в финале ЧЕ по мини-футболу против Португалии

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился мыслями от предстоящего финального матча чемпионата Европы по мини-футболу между командами России и Португалии. Его слова передает «Чемпионат».

«Явно видно, как Португалия прибавляет по ходу турнира. И это, конечно, важно на всех больших турнирах – таких, как чемпионаты мира и Европы. Тот победный опыт, который есть у сборной Португалии, может сказаться. Однако видно, что наша команда в хорошем моральном состоянии, в хорошей физической форме. Поэтому шансы соперников оцениваю как пятьдесят на пятьдесят», — сказал Лихачев.

4 февраля российская сборная в полуфинале одолела Украину со счетом 3:2. Финальная встреча против Португалии пройдет в Голландии 6 февраля. Матч начнется в 19.30 по московскому времени. Украинцы в матче за третье место поборются с испанцами.

Также на пути к финалу россияне оказались сильнее сборных Словакии, Хорватии, Польши и Грузии.

На прошлом чемпионате Европы сборная России стала обладателем бронзовых наград, в матче за третье место переиграв Казахстан 1:0.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча сборных России и Португалии.