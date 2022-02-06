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Передача Кузнецова помогла команде Столичного дивизиона выйти в финал Матча звезд НХЛ

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В полуфинале Матча звезд Национальной хоккейной лиги команда Столичного дивизиона одержала победу над сборной Тихоокеанского со счетом 6:4.

За Тихоокеанский дивизион заброшенными шайбами отметились Тимо Майер, Джонатан Маршессо, Джордан Эберле и Марк Стоун. В составе победителей забили Том Уилсон, Клод Жиру, Себастьян Ахо, Джек Хьюз (дважды) и Джейк Гюнцель. Отметим, что российский форвард Евгений Кузнецов сделал одну результативную передачу.

В финальном матче сборная Столичного дивизиона сыграет с победителем пары Центрального и Атлантического дивизиона.

Ранее нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер поделился мыслями о том, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог принять участие в Матче звезд НХЛ. Овечкин не смог принять участия в мероприятии из-за положительного теста на коронавирус. Стоит отметить, что россиянин отказался от участия в Матче звезд в 2019 и 2020 годах.

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Хоккей. НХЛ
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