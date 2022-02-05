Колосков объяснил, за счет чего россияне могут выиграть в финале ЧЕ по мини-футболу

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча сборных России и Португалии в финале чемпионата Европы по мини-футболу.

«Понятно, что фаворитом матча является команда Португалии, потому что это действующие чемпионы Европы и мира. Но наша команда тоже крепкая, она показала это в четвертьфинале с грузинами и в матче с украинцами. Россияне могут выиграть у португальцев за счет того, что использовали против украинцев. Это грамотно тактически построенная игра, полная самоотдача, физическая готовность», — передает слова Колоскова ТАСС.

4 февраля российская сборная в полуфинале одолела Украину со счетом 3:2. Финальная встреча против Португалии пройдет в Голландии 6 февраля. Матч начнется в 19.30 по московскому времени. Украинцы в матче за третье место поборются с испанцами.

Также на пути к финалу россияне оказались сильнее сборных Словакии, Хорватии, Польши и Грузии.

На прошлом чемпионате Европы сборная России стала обладателем бронзовых наград, в матче за третье место переиграв Казахстан 1:0.

Ранее тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович объяснил, что поможет национальной команде одержать победу в финале чемпионата Европы.