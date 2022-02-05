Черевченко объяснил, чему можно научиться у Мамаева и Жиркова

Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко рассказал, как прошла адаптация Юрия Жиркова и Павла Мамаева в команде.

«Они опытные ребята. Мы постепенно подводили Жиркова, конечно, но сейчас он уже в хорошем состоянии. Юра с Павлом не сразу получили такую нагрузку, как все остальные. Постепенно. Всему нужно время. Ребята смотрят на них и должны учиться у них профессионализму, как действовать в той или иной ситуации на поле», — цитирует Черевченко «Чемпионат».

В декабре 2021 года у Мамаева закончился контракт с «Ростовом». 19 декабря стало известно, что игрок перешел в подмосковные «Химки». В этом сезоне он провел лишь шесть матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

12 января «Химки» объявили о подписании контракта с защитником сборной России Жирковым. Срок контракта рассчитан до конца этого сезона, но может быть продлен еще на один год. Предыдущим клубом футболиста был петербургский «Зенит». Последние полгода 38-летний защитник находился без команды.

После 18 матчей чемпионата России «Химки» располагаются на последнем месте.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал подписание контракта с Юрием Жирковым.