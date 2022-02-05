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Чемпионы мира по танцам подают в суд на ЖКХ из-за ошибочной задолженности

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Личный архив Каташинских

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские рассказали в интервью «Газете.Ru», что собираются судиться со службами ЖКХ, которые по ошибке приписали им задолженность. Из-за этой неустойки Каташинских не пустили на рейс в Лондон и они чуть не опоздали на престижный международный турнир — Открытый чемпионат Великобритании.

«Это очень сильно повлияло на наше выступление. У нас сбился режим, мы провели бессонную ночь, было очень сложно настроиться на выступление. Мы поехали на международные соревнования, чтобы представить там Россию, но то, что происходило перед вылетом, нас просто шокировало. Пришлось объяснять, что нам крайне важно попасть на рейс, и это важно не только для нас, но и для федерации, для страны в целом. Но нас будто не слышали.

Оказалось, что это ошибка служб ЖКХ и судебных приставов. Они просто не внесли информацию об оплаченной задолженности, которая числилась маем прошлого года. У нас все кристально чисто по документам, мы всегда за этим следим, но одна ошибка наших служб чуть не стоила нам участия в международных соревнованиях.

Мы хотим подать в суд и сейчас находимся в поисках юриста, который занимается подобными вопросами. Нам пришлось понести огромные расходы — сгорели наши билеты из Москвы в Лондон и обратно, мы потратили внушительную сумму, чтобы решить все вопросы в Москве.

И, конечно, моральный ущерб: у нас были неудобные рейсы с пересадками, нам пришлось потратить немало усилий, чтобы добраться до места», — рассказали Каташинские.

Ранее PR-агент Каташинских рассказала, будто пограничники намекнули танцорам, что у них «недостаточно связей», чтобы решить вопрос с вылетом.

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