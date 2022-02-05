Стерлинг призвал снять чемпионский пояс UFC с Петра Яна

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг в своем Instagram высказался о превью к его титульному поединку против Петра Яна, на котором россиянин изображен с временным поясом промоушена.

«Снимите этот фейковый пояс с Яна. Или я это сделаю!» — написал Стерлинг.

9 апреля Ян подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 273.

Ян уже встречался со Стерлингом в марте 2021 года и проиграл ему чемпионский пояс из-за дисквалификации. В четвертом раунде он нанес американцу запрещенный удар, в результате чего ему присудили поражение и лишили титула.

Свой последний бой Ян провел 30 октября против Кори Сэндхагена в рамках UFC 267 и одержал победу единогласным решением судей.

Ранее Петр Ян рассказал о своих планах на продолжение спортивной карьеры.