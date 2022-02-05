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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Ловчев о матче Россия — Украина: спорта без политики не бывает

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Oliver Hardt - UEFA/Getty Images

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об атмосфере вокруг матча 1/2 финала чемпионата Европы по футболу между сборными России и Украины.

«Видно, что украинцы очень сильно накручены, много нарушений. Спорта без политики не бывает. В мое время это тоже было. Перед Олимпиадой нас вызвали в ЦК Партии.

Переживем, что нас не слышат, не говорят по-русски. Сами все поймут, когда пройдет время», — написал Ловчев в Telegram.

Сборная России одержала победу со счетом 3:2.

Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера.

У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

Ранее старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович поделился эмоциями от победы национальной команды в матче 1/2 финала чемпионата Европы против Украины.

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