Тренер сборной России по мини-футболу рассказал об атмосфере в команде после победы над Украиной

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович поделился эмоциями от победы национальной команды в матче 1/2 финала чемпионата Европы против Украины, передает Sport24.

«Это очень важный результат, но впереди финал. Никакой эйфории нет. Спокойно будем готовиться к следующему сопернику», — сказал Скорович.

Сборная России одержала победу со счетом 3:2.

Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера.

У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о победе сборной России над Украиной в матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу.