Форвард сборной Украины по мини-футболу поблагодарил болельщиков за поддержку

Форвард сборной Украины по мини-футболу Даниил Абакшин подвел итоги матча 1/2 финала чемпионата Европы против национальной команды России, передает Sport.ua.

«Спасибо за поддержку как на трибунах, так и у экранов. Наша команда действительно проявила себя очень хорошо. Сегодня России чуть больше повезло. Но это спорт От этого никуда не деться», — сказал Абакшин.

Сборная России одержала победу со счетом 3:2.

Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера.

У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев высказался об украинских болельщиках, которые присутствовали на матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу против России.