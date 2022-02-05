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Экс-тренер сборной России о кричалках украинских болельщиков: глупость и бескультурье

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»/QAZSPORT TV/YouTube

Бывший тренер сборной России по мини-футболу Семен Андреев прокомментировал поведение украинских болельщиков во время матча 1/2 финала чемпионата Европы против российской команды, передает ТАСС.

«Скандирования болельщиков сборной Украины? Мы настолько были увлечены игрой, что кричалки эти только для них и существовали. Это глупость и отсутствие культуры. Но с этим ничего не поделаешь», — сказал Андреев.

Сборная России одержала победу со счетом 3:2.

Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера.

У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной России над Украиной (3:2) в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.

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