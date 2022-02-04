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КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат

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РИА Новости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) предложила не доигрывать регулярный чемпионат.

16 участников Кубка Гагарина предлагают определить по проценту набранных очков от максимально возможных, так как команды провели разное количество матчей.

«Мы все будем болеть за наших ребят на главных играх четырехлетия. КХЛ постаралась сделать все возможное для того, чтобы игроки, выступающие за десять сборных — а это 120 человек из 22 клубов КХЛ, — смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии и достойно представить свою страну.

Структура сезона КХЛ изначально учитывала необходимость паузы в связи с проведением Олимпийских игр. Нам было важно сохранить здоровье игроков, учитывая высокую опасность распространения коронавируса», — сказал глава лиги Алексей Морозов в эфире Первого канала.

Напомним, 15 января КХЛ приостановила регулярный чемпионат из-за резкого роста зараженных коронавирусом.

Окончательное решение о возобновлении сезона будет принято после 10 февраля.

Ранее пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала решение суда по делу американского форварда «Локомотива» Рида Буше.

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Хоккей. КХЛ
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