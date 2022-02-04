Скорович — об атмосфере на трибунах в полуфинале ЧЕ: мы стойкие и знаем, что делать

Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович после победы над Украиной в полуфинале чемпионата Европы высказался об атмосфере на трибунах.

«Мы знали, что так и будет. Мы стойкие люди, мы знаем, что нам делать, не обращая ни на что внимания. Все вознаграждается. Ребята — молодцы, не поддавались.

Да, какие-то вещи можно улучшить, но и соперник многого не позволял. Самый важный матч впереди. Никакой эйфории нет. Мы научились аккумулировать и копить эмоции, у нас опытная команда», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Матч закончился победой россиян со счетом 3:2. У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

В другом полуфинале турнира португальцы сыграют с Испанией. Финал состоится 6 февраля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную страны по мини-футболу после поражения от России в полуфинале чемпионата Европы.