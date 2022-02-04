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Глава Ассоциации мини-футбола России Алиев: мы предупреждали сборную о провокациях

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Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев поделился мнением о поведении украинских болельщиков во время полуфинала чемпионата Европы между Россией и Украиной.

«У нас было большое собрание с национальной командой, было совещание с УЕФА. Мы предупреждали о провокациях.

Я благодарен футболистам, что они не отреагировали ни на один крик. Хотя мы все слышали оскорбительные заряды про Россию, про сборную. Не хочется их повторять. Но русские не сдаются. Наш характер не позволил нам сломаться под этим натиском украинских фанатов и выдержать все», — приводит слова главы АМФР «Чемпионат.com».

Матч закончился победой россиян со счетом 3:2. У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

В другом полуфинале турнира португальцы сыграют с Испанией. Начало встречи в 22.00 по московскому времени. Финал состоится 6 февраля.

Ранее Эмиль Алиев прокомментировал информацию о том, что сборная России получит двойные премиальные после победы над сборной Украины.

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