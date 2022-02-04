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В Госдуме объяснили, почему не стоит разводить сборные России и Украины

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Федор Успенский/ «Спорт-Экспресс»

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев после победы сборной России над Украиной в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу заявил, что не стоит разводить эти национальные команды во время проведения спортивных соревнований.

«Я сторонник того, чтобы эти матчи не политизировали. Не надо нас разводить. Сегодня ничего не произошло, потому что за безопасность отвечают организаторы. Мы же встречаемся в разных видах спорта и все хорошо проходит. Наши ребята общаются со всеми, добрые отношения всегда.

Крайне редко бывает, когда между спортсменами возникает недопонимание по политическим или национальным разногласиям», — приводит слова депутата «СЭ».

Матч закончился победой россиян со счетом 3:2. У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серый и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

В другом полуфинале турнира португальцы сыграют с Испанией. Начало встречи в 22.00 по московскому времени. Финал состоится 6 февраля.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды по мини-футболу над Украиной.

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