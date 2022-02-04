Роднина отреагировала на поведение украинских болельщиков в полуфинале ЧЕ с Россией

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об украинских болельщиках, которые в полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу против сборной России скандируют русофобские кричалки.

«Если люди приходят на спортивное мероприятие, они должны быть сосредоточены на происходящем. Но дуракам закон не писан.

Пусть кричат дальше, если только на это способны. Не стоит обсуждать поведение не особо умных людей», — приводит слова Родниной Sport24.

Матч закончился победой россиян со счетом 3:2. У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серый и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

В другом полуфинале турнира португальцы сыграют с Испанией. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Украины по мини-футболу выкрикивают националистические лозунги во время матча с Россией в рамках полуфинала Евро.