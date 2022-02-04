Россия выиграла первый тайм матча с Украиной в полуфинале Евро по мини-футболу

Сборная России ведет в счете 2:1 после первого тайма в матче с Украиной в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.

На 3-й минуте отличился Антон Соколов с передачи Сергея Абрамова. На 15-й минуте преимущество россиян удвоил Андрей Афанасьев. Евгений Серый через минуту сумел отыграть один мяч для украинцев.

В другом полуфинале турнира португальцы сыграют с Испанией. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Сборная России пробилась в полуфинал европейского первенства, взяв верх над командой Грузии со счетом 3:1. В свою очередь, украинцы оставили за бортом турнира сборную Казахстана, одержав победу 5:3.

Сборная России один раз становилась чемпионом Европы — в 1999 году. Также российская команда пять раз выигрывала серебряные медали европейского первенства и три раза — бронзовые. В свою очередь, сборная Украины дважды — в 2001 и 2003 годах — становилась финалистом континентального турнира.

Ранее сообщалось, что полуфинал ЧЕ по мини-футболу Россия — Украина могут прервать из выкриков украинских болельщиков.