Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Bloomberg: Россия смогла возвести «финансовую крепость» против санкций Запада 14:14
В Германии надеются на отмену мер в отношении Deutsche Welle 14:13
YouTube заблокировал каналы ведомств ЛНР и ДНР 14:13
В ДНР отключение YouTube-каналов республики назвали частью геноцида 14:10
Ушел из жизни автор «Человека с бульвара Капуцинов» Эдуард Акопов 14:06
В Риме проходит прощание с актрисой Моникой Витти 14:05
Украина нашла новых поставщиков газа на следующий отопительный сезон 14:05
Жителей США призвали на День святого Валентина написать донос на своих бывших 14:03
Президент «Урала» о Fan ID: это какой-то маразм 14:02
Генсек НАТО Столтенберг назначен главой Центробанка Норвегии 13:55
Бесплатная ставка 2000 р.

Форвардом «Зенита» Дзюбой активно интересуется «Фенербахче»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в турецком «Фенербахче», передает Takvim.

Отмечается, что представители турецкой команды уже вышли на контакт с Дзюбой для обсуждения контракта. В ближайшее время Дзюба встретится с руководство клуба из Турции.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает пятое место, набрав 37 очков.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба провел 17 матчей, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов 33-летний россиянин принял участие в шести матчах, в которых ему удалось отдать одну голевую передачу.

Дзюба является лучшим бомбардиром чемпионатов России. В его активе 147 голов, в этом сезоне он обогнал Олега Веретенникова, на счету которого 143 гола.

Ранее форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился ощущениями от игры на позиции центрального защитника в товарищеском матче против словацкой «Жилины».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть