Форвардом «Зенита» Дзюбой активно интересуется «Фенербахче»

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в турецком «Фенербахче», передает Takvim.

Отмечается, что представители турецкой команды уже вышли на контакт с Дзюбой для обсуждения контракта. В ближайшее время Дзюба встретится с руководство клуба из Турции.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает пятое место, набрав 37 очков.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба провел 17 матчей, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов 33-летний россиянин принял участие в шести матчах, в которых ему удалось отдать одну голевую передачу.

Дзюба является лучшим бомбардиром чемпионатов России. В его активе 147 голов, в этом сезоне он обогнал Олега Веретенникова, на счету которого 143 гола.

Ранее форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился ощущениями от игры на позиции центрального защитника в товарищеском матче против словацкой «Жилины».