Кацалапов рассказал, кто выступит за Россию в короткой программе девушек на командном турнире

Российский фигурист Никита Кацалапов назвал имя спортсменки, которая выступит в короткой программе девушек на командном турнире Олимпиады, передает «Спорт-Экспресс».

«Очень ждем короткую программу девочек, Камилу Валиеву. Она прекрасно готова. А остальным — готовиться к произвольными прокатам», — сказал Кацалапов.

После первого дня командного турнира лидирует сборная Китая. Россия занимает второе место. 5 февраля женщины выступят в короткой программе.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Церемония открытия начнется в 15:00 по московскому времени. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в командных соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде.